شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يظهر من جديد في نورث كارولينا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية نورث كارولينا، حيث سيتحدث في مؤتمر الحزب الجمهوري للولاية لعام 2021 في جرينفيل. وسيتحدث ترامب في 5 يونيو في الساعة السادسة مساء.

ولم يستبعد ترامب، الذي خسر انتخابات عام 2020، الترشح للرئاسة للمرة الثالثة في عام 2024.

وكان ترامب قد توقف مرارا في نورث كارولينا عندما كان رئيسا وبشكل خاص في حملتي انتخابات 2016 2020.

ويمتد مؤتمر الحزب في الولاية من 3 يونيو حتى 6 من الشهر نفسه، في مركز مؤتمرات جرينفيل.