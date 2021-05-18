إسرائيل تقصف مصدر صواريخ لبنان.. و"اليونفيل" تتعهد بضبط الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، قصف مصدر إطلاق الصواريخ من لبنان، فيما أكدت قوات اليونيفيل تحركها لضبط الأمن جنوبي البلاد.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أن المدفعية فتحت فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق 6 صواريخ على شمال إسرائيل.



من ناحية أخرى، أعلنت القوات الأممية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أنها ستعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن في الجنوب.

وأشارت في بيان إلى تكثيف الدوريات الأمنية هناك لمنع وقوع حوادث تهدد الاستقرار، مشددة على أن الوضع الآن هادئ.

وشددت قوات اليونيفيل على حرصها عدم تعريض سلامة المدنيين للخطر في الجنوب اللبناني، وأن الوضع الآن هناك هادئ تماما.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه: "في أعقاب تفعيل الإنذار في منطقة مسغاف "قرب الحدود مع لبنان"، تم تحديد ست عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية".

وتابع: "سقطت الصواريخ على ما يبدو في الأراضي اللبنانية"، مضيفا "ردا على ذلك، ردت قوات المدفعية الإسرائيلية بإطلاق النار على مصادر إطلاق الصواريخ".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني لم تكشف عن هويته، قوله: "سقطت قذائف مدفعية إسرائيلية في أراض لبنانية بعد انطلاق صفارات إنذار من الصواريخ في شمال إسرائيل".

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى الآن.