الجزائر تدعو مجلس الامن الدولي الى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت الجزائر اليوم الاثنين مجلس الامن الدولي الى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة حيث يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى اليوم ما يزيد على 200 قتيل من بينهم العديد من الاطفال.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان ان "ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر مايو السفير سفيان ميموني دعا مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والانسانية ووضع حد بشكل فوري لاعتداء قوات الاحتلال وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

واوضحت الوزارة ان "ميموني اكد في هذا الصدد باسم المجموعة العربية ان الجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين لاسيما مواطني القدس المحتلة والرامية الى طردهم من ممتلكاتهم هي الاسباب الرئيسية لتصعيد العنف".

وأشارت الى ان "الفلسطينيين عموما وسكان القدس المحتلة بشكل خاص تعرضوا لحملات العنف على مدار شهر رمضان في حالة لا مبالاة من المجتمع الدولي ما سمح لقوة الاحتلال بمواصلة مشروعها الاستعماري دون اي احترام للقانون الدولي والشرعية الدولية بما يضع كل المنطقة على حافة نزاع غير مسبوق".

وجدد ميموني "استنكاره الواضح للجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين والتي مست أماكن عبادتهم الاسلامية والمسيحية وحقهم في حرية العبادة التي تضمنها جميع القوانين والاديان".

كما شدد بشكل خاص على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وأماكن العبادة الاسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الاقصى".

واكد ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة ان "كل محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف غير مقبولة يكون مصيرها الفشل" مذكرا ان هذا التصعيد "هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال التي تقوض فرص السلام واقامة الدولة الفلسطينية".

ودعا ميموني ايضا مجلس الامن الى "اتخاذ الاجراءات التطبيقية لوضع حد فوري للعنف واستعمال جميع الوسائل الدبلوماسية من اجل إلغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها القوة المحتلة".

واكد ان "وضع اطلاق النار سيكون مرحلة اولى" داعيا مجلس الامن والمجموعة الرباعية للشرق الاوسط والامين العام للامم المتحدة الى "الالتزام التام بالرد الايجابي على نداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاقامة ندوة دولية لتفعيل مسار السلام وايجاد حل عادل ومستدام للنزاع الذي سيسمح باقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة طبقا للوائح الاممية ذات الصلة".