عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في 12 ساعة.. 190 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إنه حتى تمام الساعة 19:00 مساءً ومنذ الساعة 7:00 صباحًا، رصد حوالي 190 صاروخًا انطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.



وأضاف في بيان، إن حوالي 25 من هذه الصواريخ سقطت داخل القطاع، فيما تصدت القبة الحديدية للعشرات منها، وفق السياسة المتبعة.

ودوت صافرات الإنذار بلا انقطاع، طوال يوم الإثنين، في جنوبي إسرائيل.

ودوت الصافرات بشكل متكرر في مدن بئر السبع وعسقلان وأسدود، إضافة إلى البلدات في غلاف قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صواريخ، لم تحدد عددها، أصابت أبنية في عسقلان وأسدود.

وأعلنت عن إصابة 8 إسرائيليين في أسدود، مشيرة إلى سقوط صاروخ في وسط مدينة بئر السبع.

ولليوم الثامن، تشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ بالإضافة لمئات المصابين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات، حسب تقديرات إسرائيلية غير رسمية.