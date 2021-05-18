شكرا لقرائتكم خبر عن إعصـار توكتـاي المدمـر يعمـق جـراح الهنـد المنهكـة بــ «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب إعصار «توكتاي» المدمر مناطق غربي الهند. ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كم / ساعة. وارتفع عدد قتلى الإعصار إلى 8 أشخاص، وتم إجلاء حوالي 150 ألفاً. توقف مطار مومباي الضخم عن العمل. وكانت وسائل إعلام هندية قد ذكرت في وقت سابق أن رياح إعصار وهطول أمطار غزيرة تلوح في الأفق على الساحل الغربي للهند.

والظاهرة الجوية التي يمكن رؤيتها من الجو تهدد بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وفي مومباي الغارقة بالمياه، وحيث أغلقت السلطات الاثنين المطار لعدة ساعات وحضت الناس على البقاء في الداخل. وأجلت السلطات قرابة 15 ألف شخص في جوجارات التي وصلها الإعصار، مساء أمس الاثنين، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 175 كم / ساعة. وبسبب هذا الإعصار أوقفت الدولة التطعيم ضد فيروس كورونا، ويعمل رجال الإنقاذ على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

وتأثرت الولايات الجنوبية في الهند بالفعل بسوء الأحوال الجوية، وتضررت أكثر من 100 منطقة سكنية، وتوفي ستة أشخاص. في بعض المناطق، غمرت المياه الطرق وتهاوت الأشجار. وبالتالي سيتعين على السلطات، القضاء في وقت واحد على عواقب الكارثة الطبيعية في الأيام المقبلة ومواصلة مكافحة تفشي كورونا.

وفي ولاية كارناتاكا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وتضرر 216 منزلاً، ولجأ 253 شخصاً إلى معسكرات الإغاثة. ونفذت عملية إنقاذ في الولاية ذاتها بعد انقلاب قاطرتين يوم السبت وكانا على متنها عشرة اشخاص. تم العثور على جثة يوم السبت وأنقذ خفر السواحل والبحرية خمسة أشخاص. وقال خفر السواحل يوم الاثنين، إن الأربعة الآخرين تقطعت بهم السبل طوال الليل لكن نقلتهم مروحية تابعة للبحرية جواً.

وتتواصل جهود الإنقاذ والإصلاح أيضاً في ولاية كيرالا، حيث توجد العديد من المناطق في حالة تأهب قصوى للأمطار الغزيرة للغاية بعد الرياح العاتية والأمطار التي دمرت المنازل والأشجار وقطعت خطوط الكهرباء وتسببت في حدوث فيضانات حيث تحرك الإعصار شمال غرب على طول الطريق. ساحل.(وكالات)