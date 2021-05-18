شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تهاجم مواقع الحوثيين غربي مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسندة بالمقاومة الشعبية، امس الاثنين، هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، في وقت استهدف طيران التحالف تعزيزات للميليشيات في المنطقة، وقصف تجمعات لها في محافظة الجوف المجاورة. وأفاد إعلام الجيش اليمني بإن قوات الجيش والمقاومة شنت، صباح أمس الاثنين، هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب، وسط تقدم للجيش والمقاومة، مضيفاً أن ذلك جاء بعد كسر هجوم عنيف للميليشيات الحوثية، صباح امس الأول الأحد، في جبهة المشجح غربي المحافظة.

وخلال ذلك دمر طيران التحالف ثلاث عربات كانت محملة بالتعزيزات، في طريقها إلى جبهة المشجح، ما أسفر عن مقتل وإصابة من كان على متنها، فيما اعترف إعلام ميليشيات الحوثي بتعرض مجموعاته لثماني غارات جوية في مديرية صرواح. وكان طيران التحالف استهدف بأكثر من عشر غارات جوية، مساء امس الأول الأحد، تعزيزات للميليشيات في جبهتي الكسارة ومشجح.

وفي بلاغ منفصل ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن «طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة النضود شرق الحزم بمحافظة الجوف، المجاورة لمحافظة مأرب، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات».

على صعيد آخر، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن من كسر هجوم لميليشيات الحوثي، امس الاثنين، في مدينة الحديدة، جنوب غرب اليمن، وسط أنباء عن خسائر في عداد مسلحي الميليشيات. وطبقاً لإعلام القوات المشتركة، الموالية للشرعية في اليمن، فإن القوات المشتركة رصدت تحركات عسكرية لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي في قطاعي شارع صنعاء والمطار داخل مدينة الحديدة، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وأكد أن القوات المشتركة أخمدت تحركات الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في صفوف عناصرها المتسللين، فيما لاذ البقية بالفرار تحت وطأة نيران المشتركة.

وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت، يوم أمس الأول الاثنين، سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بطائرة مسيرة، مخلفة ستة قتلى وجرحى من المدنيين.

إلى ذلك، أحبطت قوات الحزام الأمني اليمني، هجوماً إرهابياً شنه تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب على أحد مقراته الأمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد. ووقع الهجوم في مديرية «لودر»، إحدى مديريات المنطقة الوسطى في أبين على الحدود مع محافظة البيضاء (وسط)، التي تخضع لسيطرة الحوثيين وتحولت إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة الإرهابي منذ أعوام. وقال متحدث باسم القوات الجنوبية والمنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني النقيب محمد النقيب، في بيان، إن الهجوم المسلح لعناصر القاعدة الإرهابي «لم يسفر عن أي خسائر».