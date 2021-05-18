شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحتفل بـ «اثنين الحرية» وتتصدر أوروبا برفع القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ البريطانيون، أمس الاثنين، يتنسمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر أربعة أشهر للحد من انتشار كوفيد-19، شهدت معظم مناطق المملكة المتحدة تخفيفاً كبيراً للقيود، وبات بالإمكان تناول الطعام في الأماكن المغلقة والتوجه إلى صالات السينما ومعانقة الأحباب، فيما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تتوصل إلى قرار حول المضي قدماً في تخفيف المزيد من قيود الإغلاق، في وقت يترقب فيه الفرنسيون الرفع التدريجي للحجر الصحي غداً الأربعاء، بالتزامن مع تخفيف القيود في دول أوروبية عدة.

ووصفت صحيفة «ذي صن» البريطانية رفع الكثير من القيود المفروضة على الاختلاط في الأماكن المغلقة في أنحاء انجلترا وويلز ومعظم أجزاء إسكتلندا ب«اثنين الحرية». كما بدأ السياح البريطانيون في الوصول إلى البرتغال مع رفع قيود السفر بالنسبة لدول محددة بعد أشهر من خضوعهم لتدابير العزل المنزلي، ما يشكّل دفعة أيضاً إلى قطاعي الطيران والسفر المتضرران بشدة جرّاء الوباء. أما الخطوة التي كانت منتظرة بشكل أكبر هي إنهاء التباعد الاجتماعي داخل المنازل، ما سيسمح لأفراد العائلات بمعانقة بعضهم مجدداً.

عواطف جياشة وحذر

وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون: «في الحقيقة تغمرني العاطفة بعض الشيء وأنا أقول ذلك.. بإمكانكم معانقة أحبائكم مجدداً». وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد: «وصلنا معاً إلى عتبة جديدة في خارطة الطريق التي وضعناها للخروج من الإغلاق، لكن علينا أن نرفق هذه الخطوة المقبلة بجرعة كبيرة من الحذر». وأفاد في تغريدة أمس: «أرجوكم توخوا الحذر بشأن المخاطر التي يتعرّض لها أحباؤكم، تذكروا أن الاحتكاك عن قرب، مثل العناق هو طريقة مباشرة لنقل العدوى».

ترقب في فرنسا

في الأثناء، يعيش سكان فرنسا حالة من الانتظار والترقب للرفع التدريجي للحجر الصحي، فاعتباراً من يوم غد الأربعاء ستتم إعادة فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة، بينما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء، أمس، أنه تم إعطاء 6. 29 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

اعتباراً من الأربعاء، سيبدأ حظر التجول في الساعة 21:00 بدلاً من 19:00، تزامناً مع إعادة فتح العديد من المنشآت أمام الجمهور، ولو جزئياً. وأكد المدير العام للصحة جيروم سالومون لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن «الرفاه العام يتم أيضاً من خلال استئناف التواصل الاجتماعي» مذكراً بضرورة احترام التدابير الصحية.

احتفالات في بولندا

وتعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر. واحتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليلة قبل الماضية بإعادة فتح المساحات الخارجية للمقاهي والمطاعم. ولم يعد من الواجب ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسمحت السلطات في بلجيكا بإعادة فتح الساحات الخارجية للمقاهي والمطاعم مرة أخرى منذ مطلع الأسبوع الماضي، كما أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيف في الصيف المقبل.