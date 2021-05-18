شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الاحتياطي»: النمو قد يصل إلى 7% هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الاثنين إن نمو اقتصاد الويات المتحدة قد يصل إلى سبعة بالمئة هذا العام، مع حل اختناقات العمالة والإمدادات الأخرى وتسارع التعافي.

وأضاف كلاريدا أمام مؤتمر لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، «يبدو أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بسرعة هذا العام... يمكن أن نحقق نموا أعلى من 6% وربما يكون 7%».

وقال إن من المرجح أن تنقشع الاختناقات الحالية في العمالة والعرض، وإن «إعادة فتح اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار ربما يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي قد يستغرق لإغلاقه».

(رويترز)