شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم»: حصر غياب المعلمين والإداريين عقب إجازة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» على حصر حالات غياب المعلمين والإداريين عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ وجهت جميع إدارات المدارس الحكومية، التي تخضع لإدارتها، بحصر أعداد المعلمين الذين لم يباشروا العمل بعد إجازة العيد، سواء المسافرين خارج الدولة أو الموجودين داخلها.

وشددت المؤسسة على المدارس بضرورة تزويدها ببيانات عن المعلمين، الذين المتغيبين بعد إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي 2020/ 2021، فضلاً عن رفع تقرير بشأنهم، يحدد فيه المجلس التعليمي والنطاق التابع له، وأسم المدرسة، واسم المعلم أو الإداري الذي لم يباشر دوامه، ومسماه ورقمه الوظيفي، وسبب عدم مباشرته العمل، وبلد وجوده إن كان خارج الدولة.

وأسندت المؤسسة مهمة الإبلاغ عن حالات الغياب وعدم مباشرة المعلمين أو الإداريين مهام عملهم لمديري المدارس لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، كما أجازت اللوائح، في ما يتعلق بالعاملين الذين يظلون في الخارج، ولم يتمكنوا من القدوم للدولة، على الرغم من انتهاء إجازتهم، باحتسابهم منقطعين عن العمل، وذلك اعتباراً من أول يوم مقرر لهم الدوام فيه.

وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات الرسمية في الدولة من إجراء الفحوص الخاصة بمسحة الأنف ال «PCR»، والحجر الصحي عند العودة من السفر ومباشرة الدوام، واتباع الإجراءات الصحية التي تخص القادمين من السفر، والذين أظهر الفحص الطبي لديهم نتيجة إيجابية لفيروس «كوفيد 19»، ما يمنع دوامهم في مقار عملهم ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي ( لمدة 10 أيام ).