​"ندعم موقف مصر ونؤكد حقوق الفلسطينيين".. أبرز رسائل رئيس مجلس الشيوخ الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، بيانًا حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينين، تضمن عددًا من الرسائل كان من أبرزها أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينين تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد البيان أن مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما دعا مجلس الشيوخ في بيانه كافة المؤسسات الأممية لتحمل مسئولياتها والحفاظ على معايير حقوق الإنسان، مؤكدًا دعمه الكامل للموقف الرسمي للحكومة المصرية القائم على الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف، وهو حل الدولتين.

وكما أكد مجلس الشيوخ وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للجهود الرامية لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

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