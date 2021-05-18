طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة غرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

واستهدف طيران الاحتلال أرضًا زراعية في محيط مسجد ذو النورين في منطقة الفخاري شرق خان يونس في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية ما وصفه جيش الاحتلال بأنه "هدفًا" في محيط ساحة الكتيبة غرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت مساء الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 شهيدًا بينهم أطفالاً ونساءا، منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.