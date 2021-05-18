بسبب صورة تأييد للاحتلال.. الخارجية الكويتية تستدعي سفير التشيك لديها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الاثنين سفير جمهورية التشيك لديها وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن سفير جمهورية التشيك لدى دولة الكويت مارتن دوفراك على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مساء الاثنين، أن ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

بدوره أعرب السفير عن أسفه البالغ لدولة الكويت حكومة وشعبا مشيرا بأن ما وقع فيه يعد خطأ غير مقصود مؤكدا بأنه سلوك شخصي ولا يمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطين مشيرا إلى أنه قد تم سحب الصورة التي أثارت الاستياء وأن سفارته قد أصدرت بيانا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا يمثل موقف حكومة جمهورية التشيك ويعد تصرفا شخصيا.

وأكدت الوزارة استمرارها بقيامها بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسية أو نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول ولا تقبل الخوض فيما هو خارج المهام الموكلة لأي بعثة دبلوماسية.