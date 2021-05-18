شكرا لقرائتكم خبر عن 2700 مهاجر من المغرب يصلون سبتة الإسبانية «سباحةً» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، إن عدة آلاف من المهاجرين من المغرب وصلوا إلى منطقة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا عن طريق السباحة على طول الساحل في البحر الأبيض المتوسط من بلدة فنيدق المغربية.

وتفاجأت السلطات في سبتة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 ألف نسمة، بتدفق المهاجرين. ويشار إلى أن الحدود البرية مع المغرب مسدودة بسياج معدني مزدوج ارتفاعه 10 أمتار ويصعب تسلقه.

ولكن الشرطة المغربية لم تتدخل فيما كان لا يقل عن 2700 شخص قد سبحوا مسافة كيلومترين تقريبا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية.

وأعربت الحكومة المغربية عن انزعاجها لسماح إسبانيا بدخول إبراهيم غالي الأمين العام لحركة جبهة البوليساريو التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها في شمال إفريقيا . ويعالج غالي من إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19- منذ إبريل الماضي.