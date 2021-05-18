الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن فرنسا تقرر إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تؤيد إلغاء كاملا لديون السودان ونتوقع أن يؤكد صندوق النقد الدولي ذلك في نهاية يونيو المقبل.

فيما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان السعودية تعزيز الاستثمارات في السودان ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه، ووزير خارجية السعودية، قال إن الملك سلمان وولي العهد حريصان على تخفيف أعباء ديون السودان، والسعودية تعلن عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد، وحريصون على تخفيف أعباء ديون السودان.