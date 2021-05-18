السيسي يؤكد التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان.. ونهر النيل يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول الحوض

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، دعا في كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، اليوم، الشركاء إلى مواصلة دعم جهود السودان.

قال الرئيس السيسي، إنه لا شك أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأي طرف، ومن بينها الشعب السوداني، بما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات "مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، اليوم الاثنين، أن مصر ملتزمة بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، داعياً جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.





ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم السودان، بهدف دعم الاقتصاد السوداني وإقالته من عثرته بعد غرقة في ديون كبيرة.