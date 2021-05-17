شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات و861 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19-) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 292 ألفا و490 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1696.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1004 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 278 ألفا و 824 حالة.