شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ.. الفيضانات تجتاح الأمازون في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت مياه الفيضانات وسط مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون، إذ بلغ منسوب المياه في نهر ريو نيجرو 72ر29 متر، لتجتاح مياهه الشوارع حسبما ذكر موقع جي 1 الإخباري.

ويعد هذا ثالث أعلي منسوب لمياه النهر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1902 ويقترب من المنسوب العالي المسجل في عام 2012 وهو 97ر29 متر.

وقالت الهيئة الجولوجية البرازيلية أن منسوب مياه النهر من المرجح أن يصل إلى 35ر30 متر هذا العام.

وأصدرت المدينة تحذير طوارئ اليوم الاثنين، منوهة إلى أن ولاية الأمازون بأكملها تعاني من أثار الفيضانات وأن 50 من المجتمعات المحلية الـ62 بالولاية تضررت.

وذكر الموقع الإخباري "جي" 1 نقلا عن مسؤولي الحماية المدنية أن 20 مجتمعا محليا على الأقل أعلنوا حالة الطوارئ وأن 400 ألف شخص تضرروا.