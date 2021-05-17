شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستبدل آخر الغواصات النووية في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول حكومي لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم استبدال آخر غواصتين نوويتين من الحقبة السوفيتية بحلول عام 2030.

وأضاف المسؤول أنه بحلول ذلك الوقت، يتعين تشغيل الغواصتين النوويتين التاسعة والعاشرة من الفئة الجديدة.

وكانت آخر غواصة أنتجت في إطار مشروع (بي دي آر إم 667) هي نوفوموسكوفسك، التي تم تدشينها في عام 1990، قبل زوال الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

يشار إلى أن أسطول الغواصات الاستراتيجية الروسي مجهز بصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل الأسلحة النووية، وهو ما يشكل رادعا. وفي حالة اندلاع حرب نووية، يمكنه شن هجوما مضادا من البحر.