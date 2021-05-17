سفير فلسطين يثمن دعم العاهل المغربي للمقدسيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد بالأنشطة الميدانية والعملية لـ"وكالة بيت مال القدس الشريف"، التي تعمل ميدانيا وعمليا على مساعدة المقدسيين.

أشاد جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، بالمبادرات الملكية المغربية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وعبر السفير الفلسطيني لدى المغرب، في تصريح صحفي، عن امتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على مواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

ونوه بالموقف السياسي القوي الذي عبرت عنه المملكة، “حيث رفضت وأدانت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فضلا عن تحركاتها النشطة ومساعيها من أجل وقف هذا العدوان”.

وأعرب السفير، أيضا عن امتنانه للعاهل المغربي، الملك محمد السادس على مبادراته الإنسانية. كما ثمن جهود وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تعمل ميدانيا وعمليا على مساعدة المقدسيين .



وأعرب الدبلوماسي الفلسطيني عن امتنانه للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواقفه السيادية الداعمة لفلسطين، وعلى مبادرته بإرسال المعونات الطبية والعينية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وفي نفس السياق، حيا السفير الفلسطيني، الشعب المغربي على ” مشاعره الصادقة تجاه فلسطين، والتي تم لمسها مجددا خلال الوقفات الاحتجاجية الأخيرة المنددة بالعدوان الإسرائيلي “، مؤكدا أن الشعب المغربي لديه ارتباط قوي بالقدس الشريف يعود لمئات السنين.

ومساء السبت، انطلقت من ضواحي العاصمة المغربية الرباط، طائرة عسكرية محملة بمساعدات إنسانية عاجلة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بناء على تعليمات مباشرة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا، تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.

ووفق البيان، تندرج هذه المساعدات "ضمن الدعم المتواصل للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، اعتبرت المملكة المغربية أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض، ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.

وشدد المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

ويأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها الثامن على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.