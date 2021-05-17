مقتل 25 مسلحا من طالبان.. معارك ما بعد هدنة العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 25 مسلحا من عناصر طالبان في منطقة بغلان مركزي بإقليم بغلان الشمالي شمال البلاد.

ولم تعلق طالبان على الخسائر التي تحدثت عنها الحكومة الأفغانية، لكنها قالت إنها استأنفت عملياتها.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس شرطة إقليم هلمند الجنوبي إن قوات الأمن بدأت الإثنين عملياتها في مناطق قريبة من لشكركاه عاصمة الإقليم .

وأشار مسؤولون إلى أن القتال العنيف بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان استؤنف اليوم بعد وقف إطلاق النار أعلنه الطرفان واستمر ثلاثة أيام في عيد الفطر.

ويشن مسلحو طالبان حملة منذ شهور لتوسيع نفوذهم في أنحاء البلاد مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان منذ الأول من مايو/ أيار الجاري وإغلاق بعض القواعد وفقا لاتفاق سلام وقعته مع طالبان العام الماضي.

ولفت مسؤولون أفغان إلى أن الحركة صعدت هجماتها منذ أعلنت واشنطن خططها لسحب جميع قواتها بحلول 11 سبتمبر أيلول.

وكانت قوات الأمن الأفغانية قد شنت الأربعاء الماضي عملية لاستعادة منطقة تسيطر عليها طالبان خارج العاصمة كابول قبيل وقف إطلاق النار، لكنها فشلت.

والسبت، حذرت السفارة الأمريكية في أفغانستان، من تصاعد الوضع الأمني، داعية مواطنيها إلى ضرورة توخي الحذر والتحضير للمغادرة فورا.

ويأتي التحذير والدعوة الأمريكية في ظل تصاعد وتيرة العنف والمواجهات بين القوات الحكومية وحركة طالبان تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان أمني على موقعها الإلكتروني: "بسبب التصاعد التاريخي للعنف في أفغانستان بعد عطلة العيد، يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة بتوخي الحذر في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الأسواق ودور العبادة والبنوك".

وأعربت واشنطن عن "القلق إزاء إصرار المسلحين على استهداف الأجانب من خلال اختطافهم أو الهجوم على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية ونقاط التفتيش الأمنية وغيرها".

وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها "بوضع خطط لمغادرة أفغانستان عبر شركات الطيران التجارية".