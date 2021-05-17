السودان: السلام مع إسرائيل لا يتعارض مع حقوق الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إن اتفاق السلام الموقع بين السودان وإسرائيل، لا يتعارض مع حقوق الفلسطينيين.

وقال البرهان إن الأمر "ليست له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم"، معتبرا أن "قيام دولة فلسطينية هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت الخرطوم اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة التي شطبت بعد بضعة أشهر من ذلك السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وعلى هامش مؤتمر اقتصادي في باريس لدعم بلاده، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، لقناة "فرانس 24"، أن "إقامة علاقات مع إسرائيل ليست له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم".

ووصف اتفاق السلام مع إسرائيل بأنه "تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل".

واعتبر البرهان أن "ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل"، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم "الحل المبني على (إقامة) الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية".

وتسعى الحكومة الانتقالية التي تولت السطة في آب/أغسطس 2019 إلى وضع حد للعزلة الدولية للسودان وإنعاش اقتصاده المأزوم.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.