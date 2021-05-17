نتنياهو يعلن بعد اجتماع مع كبار المسؤولين عن استمرار ضرب "الأهداف" في قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستواصل ضرب الأهداف "الإرهابية" في قطاع غزة "حتى استعادة السلام والأمن لجميع سكان إسرائيل"، بحسب قوله.

وفي تصريح بعد انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، أعلن نتنياهو أنه أوعز بـ"مواصلة ضرب الأهداف الإرهابية".

واعتبر أن "جيش الدفاع يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي. كما أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – (مترو) حماس، وهناك أهداف أخرى".

وأعلن "أننا سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك، من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين".