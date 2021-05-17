شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم إرسال لقاحات كورونا إلى الخارج لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أنه سيرسل ما لا يقل عن 20 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى بحلول نهاية يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة اللقاحات المصرح بها للاستخدام المحلي.

وأعلن بايدن أنه سيرسل لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا، وجونسون أند جونسون علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كان يخطط بالفعل لإرسالها لدول أخرى.

وبخلاف اللقاحات الأخرى، لم يتم الترخيص لاستخدام لقاح أسترازينيكا في الولايات المتحدة بعد.

وقال بايدن : مثلما كانت أمريكا في الحرب العالمية الثانية ترسانة للديمقراطية، فستكون أمتنا في المعركة ضد جائحة كوفيد-19 ترسانة للقاحات.

وأشار بايدن إلى أن أي دولة أخرى في العالم لن ترسل لقاحات إلى الخارج أكثر من الولايات المتحدة.