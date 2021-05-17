شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة الميليشيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرت ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من دون أن تحقق أحد أهم أهدافها، وهو حل الميليشيات المسلحة للعبور نحو تنفيذ تعهداتها الأخرى المتمثلة في توحيد المؤسسات الوطنية ومن بينها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وصولاً إلى إنجاز الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

من الواضح أن هناك عقبات كأداء تقف في طريق هذه الحكومة التي لا تملك وسائل القوة المادية التي تمكنها من تنفيذ وعودها، في حين أن الوقت يداهمها، ولم يتبق أمامها إلا سبعة أشهر كي تنجز الاستحقاق الانتخابي.

كان الدبيبة يدرك منذ توليه المسؤولية أن الطريق صعب وشاق، وأن أمامه ملفات معقدة وشائكة تراكمت خلال سنوات الصراع نتيجة انقسام البلاد وضعف الحكومات المتتالية والتدخلات الخارجية، والوجود المسلح الذي أدى إلى اتساع الخلافات الجهوية، وبروز أمراء حرب استفادوا من الحرب الأهلية، ولن يتنازلوا عن مكاسبهم بسهولة.

إن قرار حكومة الوحدة الوطنية الأخير بدعوة المسلحين إلى تسليم أسلحتهم خلال شهر، يشكل نافذة نحو تسوية قضية الميليشيات باعتبار أن سلاحها غير شرعي، ويعيق خطوات ضبط الفلتان الأمني والمنظمات غير الشرعية، ويسهّل توحيد المؤسسات الأمنية، ومن بينها مثلاً، جهاز المخابرات الذي تم تعيين رئيس جديد له هو حسين العائب، فيما يرفض الرئيس القديم عماد طرابلسي، وهو أحد أمراء الحرب التخلي عن منصبه بدعم من الميليشيات الموالية له.

إن هذا الصراع على المناصب من خلال الاستقواء بالميليشيات، يقدم نموذجاً على مدى صعوبة تنفيذ قرار تسليم السلاح الذي يعتبره أمراء الحرب أفضل وسيلة للحفاظ على امتيازات الميليشيات التي جعلت منها قوة فاعلة على الأرض ومؤثرة في القرار السياسي.

إذا كان الرهان كبيراً على حكومة الدبيبة، سواء في الداخل أو الخارج، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها، فهي في الواقع ومن خلال رصد هذه التحديات أمام مهمة صعبة جداً ومعقدة، ولن تكفي الأشهر العشرة، وما تبقى منها، لإنجاز أهداف خارطة الطريق التي حددتها لنفسها. فهذه الحكومة تحمل أعباء عشر سنوات من الفوضى والصراعات والخراب والانقسام السياسي والعسكري والإداري، وانهيار المؤسسات ومنظومة الخدمات، إضافة إلى ما خلفه ذلك من عمليات تهجير، وانقسام مجتمعي.

إن التخلص من هذا الإرث الثقيل وطي صفحة الماضي بكل مساوئه يحتاج إلى جهد وصبر وحكمة، وإلى تعاون مع كل القوى الليبية الوطنية الحريصة على وحدة البلاد وإنقاذها من بلاء الانقسام، كما أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى دعم دولي حقيقي يتجاوز بيانات التأييد، والدعوات التي تطالب بتسهيل مهمتها، وذلك من خلال إجراءات فعالة يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الدول التي تصّر على التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وتحول دون تمكينها من استرداد سيادتها على أرضها وتسهيل مهمة توحيد مؤسساتها.