شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشروع قانون «موارد المدنيين» بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مقره، جلسته ال17 يوم الخميس 20 مايو الحالي، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقية جاسم المازمي رئيسة قسم الشئون القانونية، والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.