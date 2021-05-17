مدير مكتب "معا" في غزة: نجوت من موت محقق بصاروخ إسرائيلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال الصحفي الفلسطيني عماد عيد، مدير مكتب وكالة "معا" الفلسطينية بقطاع غزة، لمصراوي، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد أثناء عدوانه على القطاع استهداف المواقع الإعلامية، مضيفًا أنه وبعض زملائه نجوا من الموت أثناء تغطية أحداث القصف اليوم.

أوضح عيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه وبعض زملائه الإعلاميين كانوا يتمركزون فوق أحد أسطح بنايات المدينة، وأنهم حال انتهائهم من التغطية الصحفية المكلفين بها، ونزولهم إلى الشارع قصفت إحدى الطائرات الحربية المبنى، بينما أصاب ركام القصف سيارته التي كانت مصطفة إلى جوار موقع القصف.

وأضاف عيد أن أكبر دليل على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلام في قطاع غزة استهداف برجي الشروق والجلاء اللذان يضمان عددًا من المكاتب الإعلامية بالقطاع.​