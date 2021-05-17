"5 دقايق بينهش في جسمها".. كلب ضال يهاجم طفلة أمام منزلها بالمستقبل |فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

هاجم كلب ضال مفترس طفلة تدعى "سلمى" في عقدها الأول من العمر بـ"مدينة المستقبل"، الواقعة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

وتداول ناشطون على "مواقع التواصل الإجتماعى"، مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أحد العقارات، والذي يوثق لحظة انقضاض الكلب المفترس على الطفلة لأكثر من 5 دقائق.

وكانت الطفلة تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها في أجزاء من جسدها.

وشوه الكلب وجه الطفلة بالكامل وسط غياب تام من الإدارة المختصة بالمدينة، التي انتشرت بها الكلاب الضالة-وفق سكان المدينة-.

ووثق الفيديو لحظة مهاجمة الكلب للطفلة وهو ينهش في جسدها ويجرها من على الرصيف، إلى الحديقة الخلفية للعمارة التي يسكن فيها أهل الطفلة وسط الأشجار.

وبمجرد أن حاول بعض السكان إنقاذ الطفلة لاذ الكلب بالفرار بعد إصابة الطفلة بإصابات بالغة.

وناشد عدد من سكان المستقبل، إدارات المدينة بالتعامل مع تلك الكلاب الضالة التي أصبح أطفالهم فريسة سهلة لتلك الكلاب في وضح النهار؛ ما يثير حالة من الفزع بعد انتشار تلك الحيوانات دون ردع من الجهات المختصة.

فيما وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسئولين لسماع شكواهم والقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة في مختلف المناطق في أسرع وقت ممكن.