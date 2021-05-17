أميركا والأردن تؤكدان على ضرورة إحلال هدوء مستدام في إسرائيل وفلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستدام ينهي أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته، في موقعها على الإنترنت، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال الهاتفي عن قلقهما المشترك إزاء أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الأميركي شدد خلال المحادثة الهاتفية على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون على قدم المساواة الحياة في سلام وأمن.

كما شكر الوزير بلينكن الصفدي على جهود الأردن الدؤوبة دعماً للسلام في الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.