حماس ترد على نتنياهو وتنفي وجود مكاتب لها في برج الجلاء بغزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت حركة حماس اليوم الإثنين بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مكاتب للحركة في برج الجلاء الذي تم استهدافه بمدينة غزة.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح صحفي أن هذه ادعاءات كاذبة ومحاولة لتبرير جريمة استهداف برج مدني يحوي مكاتب صحفية لقنوات ووكالات عالمية كالاسوشيتد برس الأمريكية، فضلا عن شقق سكنية.

وقال برهوم “إن استهداف برج الجلاء يأتي ضمن سلسة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين، فضلا عن استهداف منازل وأحياء سكنية ومؤسسات مدنية”.

وقصفت طائرات الاحتلال السبت الماضي برج الجلاء في غزة الذي يضم مكاتب صحفية عالمية ما أدى إلى سقوط المبنى بالكامل.

وكان مالك المبنى المكون من 10 طبقات، قد كشف أنه تلقى مكالمة من جيش الاحتلال تحذره أن المبنى سيُستهدف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال، الأحد، أن المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة ودمرته ضربة إسرائيلية، السبت، كان “هدفاً مشروعاً تماماً”، مؤكداً أنه يستند في ذلك الى معلومات لأجهزة الاستخبارات.

وقال نتنياهو في حديث لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن المبنى الذي كان يضم خصوصا مكتبي وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وشبكة الجزيرة القطرية، كان فيه أيضا “مكتب استخبارات لحركة حماس”، على حد زعمه.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”.

وكان الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس، قال إن المنظمة الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أصيبت بالصدمة والرعب بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا يضم مكاتبها ومكاتب قنوات أخرى.