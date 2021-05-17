أمريكا سترسل 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى دول مختلفة نهاية يونيو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، عن إرسال عشرين مليون جرعة اضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى دول مختلفة بحلول نهاية يونيو، وفق ما قالت المتحدثة باسمه.

وبذلك، يرتفع إلى ثمانين مليونا العدد الإجمالي للجرعات التي وعد بها البيت الأبيض.

وردا على سؤال عن الدول التي ستستفيد من هذه الخطوة، لم تشأ المتحدثة جين ساكي تقديم إجابة محددة، واعدة بتفاصيل عن معايير التوزيع “في الأيام المقبلة”.

وكانت واشنطن قد أعلنت في مارس الماضي، أنها سترسل لكندا والمكسيك ما يقرب من 4 ملايين جرعة من لقاح فايروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حينها قوله إن المكسيك ستتلقى 2.5 مليون جرعة من اللقاح، فيما ستحصل كندا على 1.5 مليون جرعة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3.3 ملايين شخصا في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.