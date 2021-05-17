9 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1285 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 66 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 120 مريضاً.