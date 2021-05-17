شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بانعقاد «الرباعية الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية، وتدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية، وتشيد بجهود اللجنة الرباعية الدولية وبالجهود العربية والدولية للوصول لوقف شامل لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف، الأمر الذي يهيئ الأجواء للانخراط في عملية سياسية جدية ترعاها الرباعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤدي هذه الجهود جميعاً لخلق استقرار وسلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ما يستدعي وقوف الجميع إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لتضميد جراحه وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، ومواجهة العمل من أجل صد إرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.