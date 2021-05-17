حصيلة القتلى والمصابين بغزة بعد 8 أيام من الحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 212 قتيلاً، و1400 جريح.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: إن بين القتلى 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة إلى إصابة 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة.

وأشار إلى أن الإصابات التي وصلت الى مستشفيات قطاع غزة كانت بدرجات خطورة مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و340 إصابة بين خطيرة ومتوسطة، و400 إصابة بشظايا في أنحاء الجسم و105 إصابات في الرأس.

وأكد خروج 3 مصابين للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية، داعيا إلى تكثيف الجهود لإنقاذ حياة جرحى الغارات الإسرائيلية التي تتزايد يومياً.





واستنكر "القدرة" تعرض المقر الرئيس لوزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية في مدينة غزة لدمار هائل جراء الاستهداف الإسرائيلي والتسبب في وقف عمل إداراتها وانتقال مركز قيادتها الى مجمع الشفاء الطبي.

وذكر أن الاستهداف تسبب في إصابة عدد من الكوادر الطبية العاملة في التطبيب عن بعد منها إصابة خطيرة للطبيب ماجد صالحة.







وأشار إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية طالت 21 مؤسسة صحية وإصابة عدد من الكوادر الصحية، داعيا إلى تحرك دول جاد لتجريم تلك الممارسات التي تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية والانسانية.

وتواصلت في الساعات الأخيرة الغارات الإسرائيلية على أرجاء قطاع غزة، مستهدفة المزيد من المنازل والمنشآت، مسببة سقوط المزيد من الضحايا.





وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منازل 5 قيادات لحماس، ولكن لم ترد معلومات محلية عن هذا النبأ.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل مئات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ3000 صاروخ حتى اليوم.

