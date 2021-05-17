غارة إسرائيلية توقف عمل مركز فحوصات كورونا بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة بغزة، مساء الاثنين، إن غارة إسرائيلية تسببت في وقف تام لعمل المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي في ساحة وزارة الصحة: إن الاستهداف الإسرائيلي للطواقم والمؤسسات الصحية والذي استهدف مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال الأساسية في قطاع غزة "متعمد".

واعتبر أبو الريش الاستهداف الإسرائيلي "تأكيدا على رسالة القتل والإجرام التي ينتهجها المحتل".

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة بنايات بقطاع غزة، مساء الإثنين، إحداها قرب عيادة الرمال ومقر وزارة الصحة بغزة، ما أدى لمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن البناية مقر عمليات للأمن الداخلي.

وأكد أبوالريش أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وزارة الصحة وعيادة الرمال تسببت في إصابة عدد من الطواقم الطبية التي تعمل في المختبر المركزي والتطبيب عن بعد وخدمة 103 بجراح مختلفة أحدها في الرأس.

وأشار إلى أن الاستهداف تسبب في إصابة عدد من الأطباء العاملين في خدمة التطبيب عن بعد ووقفها عن تقديم الاستشارات الطبية للمواطنين، مؤكدًا توقف خدمة الاتصال المباشر (103) بسبب الاستهداف لمبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال.

ورغم أجواء التصعيد، واصلت وزارة الصحة فحوصات كورونا، حيث كانت أعلنت صباح اليوم الإثنين إجراء 174 فحصا مخبريا تبين إصابة 72 منهم بفيروس كورونا إلى جانب 3 حالات وفاة بالفيروس.

ولليوم الثامن، تشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ بالإضافة لمئات المصابين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات، حسب تقديرات إسرائيلية غير رسمية.

