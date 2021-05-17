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المغرب يسجل 79 إصابة جديدة بكورونا و 6 وفيات

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المغرب اليوم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس المستجد و302 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية .

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألفا و23 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و483 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9104 حالات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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