شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 79 إصابة جديدة بكورونا و 6 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المغرب اليوم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و302 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية .



وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألفا و23 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و483 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9104 حالات.