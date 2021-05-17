ماكرون يؤكد أن بلاده ستلغي ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده ستلغي ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار.



وقال خلال مؤتمر باريس لدعم السودان "أحبذ إلغاء كاملا وبسيطا لديون السودان"

وأضاف ماكرون، يوجد اتفاق لتسوية جميع متأخرات السودان، ومن المتوقع أن يؤكد صندوق النقد ذلك بنهاية يونيو/حزيران.

ويعقد المؤتمر الدولي في العاصمة باريس اليوم الإثنين، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، بحضور مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية.

وقال الرئيس الفرنسي، خفض ديون السودان الذي نوشك أن نشرع فيه هو نتيجة أولى للإصلاحات. وهذا التوجه.. ينبغي ترسيخه، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت فرنسا عن أنها ستقدم قرضا تجسيريا يبلغ 1.5 مليار دولار إلى السودان لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، في خطوة تمهد لتخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية في أبريل/ نيسان 2019.

وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300% ونقص في السلع الأساسية.

تراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه أحرز تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيتيح تمويلا دوليا أرخص للخرطوم.

بلغ إجمالي ديون السودان 50 مليار دولار على الأقل بنهاية 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي. وما زال البلد يعمل مع دائنيه لتسوية ديونه حتى نهاية العام الماضي، ويقول المسؤولون إن الإجمالي النهائي ربما يصل إلى 60 مليار دولار.