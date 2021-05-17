شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على ميانمار.



واستهدفت العقوبات المجلس الإداري الحاكم و16 فرداً، منهم مسؤولون، وذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة إجراءات عقابية منذ الانقلاب العسكري بالبلاد.

ويعاني البلد الواقع في جنوب شرق آسيا أزمة منذ الانقلاب العسكري في فبراير(شباط) عندما انتزع الجيش السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، ويشهد منذ ذلك الحين احتجاجات شبه يومية يواجهها المجلس العسكري بحملة صارمة قتل فيها المئات.