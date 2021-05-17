الكويت تستدعي سفير التشيك بسبب علم إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الخارجية الكويتية أمس السفير التشيكي بعدما نشر علم إسرائيل على حسابيه على تويتر وانستقرام، وعبرت له عن رفضها للتصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية. وأعربت الوزارة، عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك، وأوضحت أن هذا التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



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