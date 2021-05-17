شكرا لقرائتكم خبر المعلمي في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.
كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.