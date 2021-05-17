شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 3455 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 140 وفاة تتعلق بفيروس كورونا، الاثنين، مقابل 93 في اليوم السابق، فيما تراجع إجمالي الإصابات اليومية من 5753 إلى 3455.

وسجلت إيطاليا 124296 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ بدء الجائحة في فبراير/ شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.16 مليون إصابة حتى اليوم.

وبلغ عدد المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» في المستشفيات، مع استبعاد مرضى العناية الفائقة، 12024، الاثنين، انخفاضاً من 12134 قبل يوم واحد.

واستقبلت وحدات العناية الفائقة 69 حالة جديدة بارتفاع بسيط عن 60 حالة، الأحد. وانخفض إجمالي مرضى العناية الفائقة إلى 1754 بعدما كان 1779.