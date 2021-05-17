شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا عند أدنى مستوى في 14 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تحليل للبيانات قامت به «رويترز» أن وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً وأن عدد الإصابات الجديدة واصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغت الوفيات في الأسبوع الذي انتهى في 16 مايو 4165 وهي أدنى حصيلة وفيات أسبوعية منذ مارس 2020 عندما سجلت البلاد 2293 وفاة. وبذلك يكون المتوسط نحو 600 وفاة يومية بكوفيد-19 انخفاضاً من الذروة التي بلغت أكثر من 3000 وفاة يومياً معظم أيام يناير.

وحتى الأحد، تلقى نحو 37 في المئة من السكان جرعتين من اللقاح الواقي من الفيروس وتلقى 47 في المئة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.