شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: السلالة الهندية لا تؤثر في كبار السن المحصنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني الاثنين، إن المؤشرات الأولية تدل على أن اللقاحات تحمي المسنين من السلالة المقلقة التي ظهرت لأول مرة في الهند، وإن معظم الذين نقلوا للمستشفيات من المصابين بها لم يتلقوا اللقاح.

وقال مات هانكوك إن هناك 2323 إصابة مؤكدة بسلالة بي.1.617.2 وإن العدد الأكبر من بين 19 فرداً نقلوا للمستشفى في بلدة بولتون بشمال غرب البلاد لم يتلقوا التطعيم.

وقال هانكوك للبرلمان : هذا يدل على أن السلالة الجديدة غير قادرة فيما يبدو على إصابة المجموعات كبيرة السن والحاصلة على التطعيم، ويؤكد مرة أخرى على أهمية الحصول على اللقاح.