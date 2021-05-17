شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق أمريكي جديد لمنافسة «نيتفليكس» و«ديزني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولدت في الولايات المتحدة مجموعة إعلامية عملاقة جديدة في مواجهة منصات البث التدفقي، إذ أعلنت مجموعة الاتصالات الأمريكية العملاقة «إيه تي أند تي»، الاثنين اندماج شركتها الفرعية «وورنر ميديا» التي تملك محطتي «سي إن إن» و«إتش بي أو» التلفزيونيتين، مع مجموعة «ديسكفري» الإعلامية، مالكة شبكة «يوروسبورت» وسواها.

وأفادت «إيه تي أند تي» و«ديسكفري» في بيان مشترك أصدرتاه الاثنين بأن الأولى ستحصل على نحو 43 مليار دولار، وسيحصل مساهموها على 71% من الكيان الناشئ عن الاندماج، بينما سيمتلك أصحاب «ديسكفري» 29 % من المجموعة الجديدة.

تايم وارنر

تأتي هذه العملية التي يتوقع أن تظهر نتائجها في منتصف عام 2022، بعد ثلاث سنوات من إنجاز استحواذ «إيه تي أند تي» على «تايم وارنر»- وهو الاسم السابق ل «وارنر ميديا»- مقابل 85 مليار دولار.

وشملت الصفقة وقتها استحواذ «إيه تي أند تي» على الإنتاجين الضخمين هاري بوتر وباتمان. ويأتي الإعلان، الاثنين، عن اندماج المجموعتين في وقت باتت منصات البث التدفقي الكبرى، من مثل نيتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وآبل تي في تهيمن أكثر فأكثر على مشهد الإعلام المرئي والمسموع في الولايات المتحدة وحتى في العالم.

وفي مواجهة هذا النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاشتراكات من دون إعلانات، شعرت مجموعات عدة بالحاجة إلى تعزيز ما توفره للحفاظ على مكانتها في قطاع الترفيه الأمريكي الذي يشهد منافسة شرسة.

من هذا المنطلق، أطلقت «إيه تي أند تي» منصتها للبث التدفقي «إتش بي أو ماكس» عام 2020، فيما أطلقت «ديسكفري» منصتها «ديسكفري بلاس» مطلع هذه السنة.

الاستثمار في المحتوى

أكدت المجموعتان، الاثنين، أن «الشركة الجديدة ستكون قادرة على الاستثمار في المزيد من المحتوى الأصلي لخدمات البث المباشر، وتحسين خيارات البرمجة على قنواتها التلفزيونية المدفوعة (...) وتوفير المزيد من الخيارات المبتكرة والتجارب في مجال الفيديو للمشاهدين والمستهلكين».

وفي نهاية عام 2020، بلغ عدد المشتركين في «إتش بي أو ماكس» 61 مليوناً، بينما بلغ عدد المشتركين في «نيتفليكس» 204 ملايين، وفي منصات «ديزني» («ديزني بلاس» و«هولو» و«إي إس بي إن») 146 مليوناً.

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الشركة الجديدة نحو 52 مليار دولار بحلول سنة 2023.

وشهد سوق الأوراق المالية ارتفاعاً حاداً لأسعار أسهم المجموعتين المندمجتين في التداولات التي سبقت افتتاح السوق، إذ ارتفع سعر سهم «إيه تي أند تي» بنسبة 4.5% في حين بلغ ارتفاع سعر سهم «ديسكفري» نحو 17%. (أ.ف.ب)