شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبّت تصنيفات «الشارقة الإسلامي» و«دبي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ثبّتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك دبي التجاري عند درجتي A- وF2 على التوالي، كما ثبّتت تصنيف الجدوى عند درجة bb+، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس الاحتمالية العالية بتلقي البنك الدعم في حال اقتضت الضرورة لذلك.

في سياق متصل ثبّتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لمصرف الشارقة الإسلامي عند درجتي BBB+ وF2 على التوالي، كما ثبّتت تصنيف الجدوى لديه عند درجة bb+ مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن هذه التصنيفات تعكس الدعم القوي للنظام المصرفي من قبل حكومة دولة الإمارات، والعوائد المتكررة لصناديق الثروة السيادية التي يأتي معظمها من إنتاج النفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وتتوقع الوكالة تلقي القطاع المصرفي الدعم الكبير من الحكومة في حال اقتضت الضرورة ذلك.