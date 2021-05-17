شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «إير بي إن بي» تتراجع 6% بعد السماح للمكتتبين ببيع حيازاتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركة «إير بي إن بي» بنحو 6%، الاثنين، وذلك بعد أن أصبح بإمكان المكتتبين في الشركة من بيع حيازاتهم لأول مرة منذ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر الماضي.

وكانت أسهم الشركة من بين الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً في وول ستريت حتى منتصف يوم أمس، حيث تم شراء وبيع ما قيمته 3.3 مليار دولار من الأسهم، مقارنة بمتوسط أقل من مليار دولار يومياً على مدار الـ 20 جلسة الماضية، وفقاً لبيانات منصة «رفينيتيف».

وتجاوزت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في 13 مايو توقعات وول ستريت لإجمالي الحجوزات والإيرادات في الربع الأول، حيث شجع توزيع لقاحات «كوفيد-19» وتخفيف القيود المزيد من الأشخاص على استئجار وتأجير منازل العطلات. (رويترز)