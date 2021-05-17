شكرا لقرائتكم خبر عن عملة رقمية جديدة تقفز 17000% خلال ساعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت عملة BZZ الرقمية الحديثة التي طرحت، الاثنين، قائمة العملات المشفرة الأكثر ارتفاعاً، على منصة «هوت بيت»، حيث شهدت ارتفاعاً من 0.33 سنت لتفوق 590 دولاراً، خلال ساعات فقط على بدء التداول على المنصة.

وأثار الارتفاع الجنوني للعملة الجديدة بنحو 17000% انتباه المتابعين والمتداولين الذين شدهم هذا الصعود الكبير مع بدء تداول العملة.

وجرى تداول العملة الجديدة عبر منصة «هوت بيت» للعملات الرقمية التي تقوم بشكل دوري بإدراج عملات رقمية بقيمة أجزاء من السنت، لاستقطاب المتداولين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

إلى ذلك، انخفض الـ«بيتكوين» إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، الاثنين في جلسة متقلبة شهدت قيام المستثمرين ببيع وشراء العملة الرقمية بعد أن قام رئيس «تيسلا» إيلون ماسك بالتغريد عن مقتنيات «بيتكوين» الخاصة بصانع السيارات.

وانخفض «بيتكوين» إلى ما يصل إلى 42185 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 8 فبراير/ شباط، وكان آخر انخفاض بنسبة 6.2% عند 43564 دولاراً.

(وكالات)