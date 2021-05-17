شكرا لقرائتكم خبر عن هلال المري: المشاريع الجديدة تعزز جاذبية دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» أن دبي تمكنت من التعامل مع جائحة «كوفيد-19» بنجاح وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة لنشهد عودة تدريجية لأنشطة قطاع السياحة في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وقال المري في تصريحات للصحفيين على هامش معرض سوق السفر العربي 2021: «نتطلع إلى عام 2021 ليكون من الأعوام المتميزة من جهة نمو قطاع السياحة مستفيدين من تنظيم عدة أحداث مهمة وعالمية وعلى رأسها معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات».

مشاريع جديدة

وأضاف هلال المري أن هذا الزخم سوف يزداد من خلال تدشين مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستساهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة للزيارة، بما في ذلك «عين دبي»، التي من المقرر أن تصبح أطول عجلة ترفيهية في العالم، وكذلك متحف المستقبل، وغيرهما من المعالم ومناطق الجذب التي سيتم افتتاحها في الفترة المقبلة بما يعزز المشهد السياحي في المدينة.

وأوضح المري أن انتعاش القطاع عالمياً في عام 2021 مرتبط بشكل أساسي مع تطورات جائحة «كوفيد-19» من جهة، إضافة إلى رفع قيود السفر في وجهات دولية من جهة أخرى، وستواصل دبي البناء على المبادرة الاستراتيجية لإعادة فتح المدينة أمام الزوار الدوليين والاستمرار في هذا النهج مع الحفاظ على سلامة الضيوف.

تعزيز الثقة

ولفت المري إلى أنه مع استمرارية الجهود لتعزيز الثقة داخل القطاع وأيضاً بين المسافرين، وكذلك إحراز تقدم في برنامج التطعيم على مستوى العالم، نتوقع أن نشهد حالة من الاستقرار خلال العام 2021، وستكون دبي مستعدة للتعامل مع مختلف المستجدات بسرعة كبيرة مع إعادة فتح الأسواق.

3000 شريك

وأكد أن «دبي للسياحة» تحرص على العمل والتنسيق المباشر مع أكثر من 3000 من شركائنا في قطاع السفر العالمي للترويج للمدينة كأفضل وجهة سياحية عائلية في العالم وخاصة خلال موسم الصيف المقبل والمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع عالمياً وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وسنواصل في هذا العام أيضاً الاستفادة على المدى الطويل من المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2020، مثل التأشيرة الذهبية التي تمكن حامليها من الإقامة في دبي لمدة 5 أو 10 سنوات، إضافة إلى البرامج الأخرى التي تم إطلاقها في وقت سابق ومن بينها «العمل عند بعد»، و«التقاعد في دبي»، وغيرهما من البرامج التي تواكب الطلب المتزايد من هذه الفئات مع تغير طبيعة وديناميكية العمل في العالم، كما تستثمر دبي مكانتها أيضاً كمركز رائد للأعمال على مستوى العالم، والذي بدا واضحاً من الزيادة في أعداد الشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات التي اختارتها لتكون مقرا لعملياتها.

تنويع الأسواق

وقال المري: «ساهمت استراتيجية تنويع الأسواق التي نتبعها في تحديد الوجهات المناسبة للترويج بها في ظل متغيرات الوضع الراهن، مع ضمان احتفاظ دبي بأهميتها وقدرتها التنافسية كوجهة عالمية كما كانت السياحة الداخلية من أبرز ملامح عام 2020 ويظهر ذلك عندما فرضت دول العالم قيوداً على السفر، بينما قمنا بتشجيع السياحة الداخلية».

إكسبو 2020 دبي

وأضاف: «نرى في إكسبو 2020 دبي حدثاً عالمياً استثنائياً سيساهم تنظيمه بنجاح في التغلب على كافة التحديات الحالية وسيعكس مدى الإصرار الكبير والعزم اللذان تتحلى بهما دبي، كما أنه سيعزز من مكانة مدينتنا كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية من وراء تنظيم «إكسبو 2020 دبي» تكمن في إنشاء إرث حضاري وإنساني مستدام للبشرية جمعاء، وكذلك لدبي والإمارات و«بصفتنا وجهة سياحية مزدهرة ومركزاً عالمياً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من مسافري الأعمال والترفيه في دبي على مدى فترة تنظيم الحدث وتوفير تجارب مميزة لهم».

حركة التعافي

أشار المري إلى أن «حركة التعافي وتزايُد أعداد الزوار في النصف الثاني من عام 2020 تعكس مدى فاعلية النهج الذي اتبعته دبي في تجاوز هذا التحدي غير المسبوق، وأتاحت لنا مواصلة هذا الزخم في عام 2021، الذي استقبلنا فيه أكثر من 1,26 مليون زائر دولي خلال الربع الأول. كما قامت دبي ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإطلاق عدة مبادرات مبتكرة لمواكبة تطلعات الزوار خلال هذه الفترة الحرجة التي تعيشها العالم».

سلامة الزوار

وتابع: «اتخذنا مجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم بدءاً من الوصول وحتى المغادرة، ولاقت جهود الإمارات لإطلاق برنامج فعال للفحص والتتبع إشادة واسعة، حيث تبوأت الدولة مكانة متميزة في مصاف الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في إطلاق برامج التطعيم».

وأوضح المري أن «منهجنا القائم يستند على تكريس المكانة الاستثنائية لدبي وتعزيز سُمعتها العالمية على استعراض التطور الحيوي للمقومات السياحية ولعروض الإمارة التي تزخر بالعديد من التجارب المتميزة التي تناسب مختلف الأذواق الشخصية لجميع زوارها»، وقال إن «خطة دبي الحضرية 2040 تعزز هذا التوجه، لاسيما وأنّها ستُسهم في زيادة تنوع العروض والتجارب التي تقدمها دبي لضيوفها وكذلك الارتقاء بجهودنا الرامية إلى تقديم وجهة متكاملة».

خطة دبي الحضرية 2040

وأكد المري أن السياحة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 على مدار العقدين المقبلين، حيث تُركز على الاستثمار في خمسة مراكز حضرية رئيسية وتطويرها، فضلاً عن توسيع محفظة دبي من وجهات الجذب السياحية بمعدل يزيد عن 100 في المئة للمساعدة على تحقيق هدفها في التحول إلى أفضل مكان في العالم للعمل والعيش والزيارة، وفي ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تنطوي عليها الخطة في مجال البنية التحتية لقطاع السياحة، تتوقع دبي أن تحصد مزايا هذه التحسينات بالكامل خلال الأعوام المقبلة.

وذكر المري أنه ستتم زيادة مساهمة المهرجانات والفعاليات في العروض والخيارات التي تقدمها دبي، لجذب المزيد من الزوار وتشجيعهم على تكرار الزيارة بالإضافة إلى تطوير المهرجانات القائمة حاليا ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للمأكولات وغيرها من الفعاليات.