شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة في المهرجان الافتراضي «عيدنا غير 3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات مهرجان «عيدنا غير 3» الذي أطلقته مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة المؤسسات.

وتضمن المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام، عبر التواصل المرئي، باقة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، فضلاً عن المسابقات واللقاءات التي أدارها إعلاميون واعدون من الناشئة.

وأضاء المهرجان على طقوس الاحتفال بالعيد في الإمارات وبقية الدول العربية. (وام)