مصر تلقح السجناء لمواجهة «كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، الاثنين، على رأسها البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة للفيروس اضافة لتلقيح قطاعات أخرى في إطار العودة للعمل وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن تولي صندوق «تحيا مصر» تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الآن.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد على اتفاق لاحق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.

وطمأنت زايد الحكومة على توافر احتياطيات الأكسجين، الذي يحتاج إليه مرضى «كورونا» والتى وصفتها بأنها «آمنة»، مؤكدة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، إضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، لافتة إلى أنه من المنتظر أيضا مع بداية شهر يونيو المقبل وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف «كوفاكس» و2 مليون جرعة أخرى من لقاح «سينوفاك».

وأوضحت زايد تسلم مصر 1.7 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأيام القليلة الماضية من «كوفاكس»، فضلاً عن 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، كاشفة عن التنسيقات عن ما يتم مع مختلف المسؤولين المعنيين، سعياً لتصنيع لقاح «أسترازينيكا» في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر (32 كم من القاهرة).