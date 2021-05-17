عباس يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي الاجرامي

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى لقائه مبعوثاً أمريكياً، اليوم الإثنين، إلى وقف "التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والوحشي" على قطاع غزة.



وحمل عباس، في بيان عقب استقباله المبعوث الأمريكي هادي عمرو في مكتبه في مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد في غزة "الذي خلف كارثة ودماراً تسبب باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف من الفلسطينيين".

وأكد عباس ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لـ"وضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية".

وشدد على أن "الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وأبدى عباس استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم "الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي".

ونقل البيان عن المبعوث الأمريكي تأكيده على ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على مواقف الإدارة الأمريكية الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وأمن وازدهار، مؤكدا أهمية العمل من أجل حل الدولتين.